Ceará oficializa retorno do atacante Saulo Mineiro

Jogador volta para o Alvinegro de Porangabuçu após duas temporadas no futebol japonês. Contrato em definitivo até 2026

Após duas temporadas no Yokohama, do Japão, Saulo Mineiro está de volta ao Ceará. O atleta de 25 anos foi contratado em definitivo pelo Alvinegro de Porangabuçu até o final de 2026, conforme apurou o Esportes O POVO. Essa é a sexta aquisição do Vovô nesta janela de transferências.

Na sua primeira passagem, Saulo defendeu a camisa alvinegra por 49 jogos e marcou 12 gols. Foi nessa oportunidade que viveu o melhor momento de sua carreira. Por coincidência, Guto Ferreira também era o treinador. Na oportunidade, o ano de 2021 foi onde teve grande destaque.

Atuando como centroavante, o atleta balançou as redes oito vezes em 31 partidas. Em julho daquele ano, acabou se transferindo para o Yokohama. No futebol asiáticos, foram 10 tentos em 33 confrontos.

Na atual temporada, entrou em campo por 13 duelos, deixando sua marca apenas em duas ocasiões. O mineiro se junta a Guilherme Bissoli, Orejuela, Paulo Victor, Sidnei e Breno como as novas caras do elenco de Guto Ferreira para buscarem o acesso à Série A 2024.

Com Bissoli e Nicolas, aliás, Saulo enfrentará uma disputa pela titularidade. Após a saída de Vitor Gabriel, vice-artilheiro da equipe em 2023, para a Coréia do Sul, a posição de "camisa 9" ficou em aberto.

Apesar da curta passagem, Saulo Mineiro ganhou o carinho da torcida alvinegra, que sempre foi favorável a uma possível retorno. Além da contribuição dentro das quatro linhas, o que agradou aos alvinegros foi o carisma fora dos gramados, marca registrada do futebolista.