Vina celebra acesso do Ceará à Série A: "Nós subimos, é o Vozão na primeira"

Identificado com o clube e a torcida, o ex-camisa 29 exaltou o feito nas redes sociais logo após o apito final do duelo ante o Guarani

Ex-jogador do Ceará , o meia Vina comemorou o acesso da equipe alvinegra à Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo, 24. Identificado com o clube e a torcida, o atleta, que atualmente defende o Al-Jubail, da Arábia Saudita, exaltou o feito nas redes sociais logo após o apito final do duelo ante o Guarani.

Passagem pelo Ceará

No Alvinegro, o jogador ganhou destaque em 2020, quando foi peça crucial na campanha do título da Copa do Nordeste e na Série A. Naquele ano, o meia marcou 23 gols e deu 19 assistências em 59 jogos. Nos dois anos seguintes, porém, Vina não conseguiu repetir os mesmos números, mas ainda assim foi impactante.

Em 2021, foram 11 gols e seis assistências, enquanto que em 2022, 12 tentos e cinco passes que resultaram em bola na rede. O rebaixamento do Vovô para a Série B, entretanto, estremeceu a relação entre o jogador e os torcedores.

O alto salário também acabou sendo um empecilho para a continuidade de Vina no Ceará em 2023. A alternativa, então, foi emprestar o atleta ao Grêmio com opção de compra fixado no contrato. Pelo Imortal, o meia atuou em 28 jogos e marcou quatro gols antes de ir jogar no futebol arábe.