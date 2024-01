Ceará acerta com Aylon, artilheiro do Novorizontino em 2023

Na temporada, o atacante balançou as redes em 14 oportunidades e contribuiu com cinco assistências em 56 jogos disputados pelo Aurinegro de Novo Horizonte

Visando qualificar o setor ofensivo do elenco, o Ceará fechou a contratação de Aylon, artilheiro do Novorizontino em 2023. O atleta de 31 aceitou a proposta do Alvinegro e terá contrato até o fim de 2024. O acerto foi informado inicialmente pelo jornalista Magno Fernandes e confirmado em apuração do Esportes O POVO.

Objetivo do clube para a próxima temporada, Aylon tem experiência em lutas pelo acesso da Série B para a Série A. Em 2019 e 2020, o atacante, revelado pelo Internacional, alcançou essa meta por Atlético-GO e Chapecoense, respectivamente. Em outras três oportunidades, ficou no quase com CSA em 2021, Ituano em 2022 e Novorizontino, na última edição da competição

Durante o ano, o atacante balançou as redes em 14 oportunidades e contribuiu com cinco assistências em 56 jogos disputados pelo Aurinegro de Novo Horizonte. Aylon teve alta minutagem no ano importante para a história do Tigre do Vale, sendo titular em 52 partidas e se tornando importante para o acesso da equipe na Série A2 do Campeonato Paulista.