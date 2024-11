Saulo Mineiro assume protagonismo em arrancada do Ceará com 5 gols em 4 jogos

Com o camisa 73, o Vovô venceu as últimas quatro partidas, chegou aos 63 pontos e entrou de vez no G-4 da Segundona

O atacante Saulo Mineiro se estabeleceu com um dos grandes protagonistas da arrancada do Ceará na reta final da Série B 2024. Com um gol decisivo na vitória diante do América-MG, nesta segunda-feira, 18, o camisa 73 foi peça crucial para deixar o Vovô a um triunfo de garantir o acesso à elite do futebol brasileiro.

Homem de confiança do técnico Léo Condé, o jogador marcou cinco tentos nos últimos quatro jogos disputados na competição nacional. No recorte, ele balançou as redes contra Paysandu, Botafogo-SP (3x) e, agora, América. Além disso, ainda registrou duas assistências: uma ante Avaí e outra diante do Botafogo.