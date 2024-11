"Falta pouco", diz Vina sobre acesso do Ceará após triunfo contra América-MG

Ex-jogador do Ceará, o meia Vina voltou a celebrar mais uma vitória do clube nesta reta final da Série B 2024. Nesta segunda-feira, 18, o atleta comemorou o triunfo diante do América-MG e destacou que "falta pouco" para o time conquistar o acesso à elite do Brasileirão.

"Que alegria! Falta pouco! Pé no chão! Vamo que vamo! Obrigado Saulinnn", escreveu o ex-camisa 29 do Vovô nas redes sociais.