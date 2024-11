Brasileirão Série B: assista aos melhores momentos de Ceará 1x0 América-MG

Com gol do atacante Saulo Mineiro, o Ceará bateu o América-MG por 1 a 0, nesta segunda-feira, 18, na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e assegurou o retorno do G-4. O único tento da partida foi marcado ainda no primeiro tempo, de pênalti.

Ceará 1x0 América-MG: veja melhores momentos