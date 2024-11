Léo Condé elogia torcida do Ceará e fala sobre acesso: "Cereja do bolo"

Após a emblemática vitória de 1 a 0 sobre o América-MG, na noite dessa segunda-feira, 18, o Ceará retornou ao G-4 da Série B, com 63 pontos somados. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Léo Condé falou sobre a festa da torcida e a preparação do Vovô para a última rodada do certame. Jogando em Campinas (SP), diante do Guarani, o Ceará terá a chance de retornar à primeira divisão apenas vencendo o adversário.

“É um momento muito importante, representa muita coisa para todos, então temos que achar o ponto certo. No primeiro momento é recuperar esses atletas do ponto de vista físico e trabalhar o aspecto emocional também. Eu falo muito, a gente não podia se desesperar nos momentos de adversidade e nós não podemos nos empolgar agora que chegamos no G-4. Esperamos um jogo muito difícil, sabemos que o outro lado tem profissionais que vão tentar fazer o melhor, então vamos nos preparar muito bem para esse jogo em todos os aspectos para chegarmos fortes em Campinas”, ponderou Condé.