Ex-Ceará, Arthur Cabral atrai interesse do Flamengo, diz imprensa portuguesa

Em agosto, o atacante foi alvo do Corinthians. Na oportunidade, o clube paulista apresentou uma proposta de empréstimo com opção de compra fixada aos Encarnados

O atacante Arthur Cabral, do Benfica, entrou na mira do Flamengo para a próxima temporada. De acordo com os jornais CNN e Record, ambos de Portugal, o time carioca já começou a se movimentar para ter o jogador no seu elenco em 2025.

Formado nas categorias de base do Ceará, o atleta perdeu espaço na equipe de Lisboa e marcou apenas um gol em 12 jogos na atual temporada. Portanto, a tendência é que uma mudança de ares aconteça já na próxima janela.