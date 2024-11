Lourenço destaca força da torcida do Ceará e projeta decisão contra o América-MG

Lourenço deve ser titular do Ceará contra a Chapecoense, no domingo Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Após ficar de fora da última rodada por suspensão, o meio-campista Lourenço retorna para a partida decisiva do Ceará contra o América-MG, na próxima segunda-feira, 18. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 15, o camisa 97 destacou a força da torcida alvinegra, independentemente do momento. “Nosso torcedor não vem lotando o estádio só agora, é desde o começo do estadual que eles aparecem e nos apoiam até o final, independentemente do que aconteça. É importante ter o apoio deles, ainda mais para este jogo, que tem uma importância enorme dentro do clube”, disse.

Com todos os espaços disponíveis da Arena Castelão esgotados em menos de 24 horas, o confronto entre Vovô e Coelho marcará o maior público da atual edição da Série B. Para Lourenço, poder viver esse momento “não tem explicação”. “Não tem explicação. Só quem está ali no campo para viver esse momento. Eu fico muito agradecido a Deus por estar vivendo isso. Em outros lugares, talvez não aconteça isso. Nossa torcida faz a festa, independentemente do jogo. Não vai ter espaço no Castelão e espero que dentro de campo a gente corresponda à altura”, comentou. “Não temos mais que escolher adversário”, diz Lourenço

Restando dois jogos para o término da competição, o Ceará depende somente de si para conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com Lourenço, independentemente do adversário, o time tem que fazer sua parte.