Rival do Ceará por acesso, Sport tem histórico negativo contra a Ponte Preta em Campinas

Para garantir o acesso à Série A já nesta segunda-feira, 18, o Ceará precisa fazer a sua parte e vencer o América-MG na Arena Castelão, às 21h45. Além disso, o time necessita torcer por um tropeço do Sport, que entra em campo neste sábado, 16, às 16h30, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Com base no histórico recente do clube como visitante em São Paulo, o Alvinegro tem motivos para confiar.

Na última temporada, as duas equipes se enfrentaram pela Segunda Divisão, no Majestoso, e empataram por 1 a 1. Esse resultado não interessa ao Sport, que precisaria de uma vitória do América-MG sobre o Ceará para voltar a depender apenas de si para garantir o acesso.

Rival direto do Vovô, o Leão não vence há três jogos, com duas derrotas (para América-MG e Operário) e um empate (contra a Chapecoense). O último triunfo do time pernambucano foi contra o Guarani, por 4 a 0, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada.