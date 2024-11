Com evolução na defesa, Ceará foi vazado apenas seis vezes nos últimos nove jogos

Na briga pelo retorno á Série A, Vovô vê setor defensivo apresentar melhora e ser fator crucial para recuperação do time no certame nacional

Para conquistar o acesso à Série A do Brasileiro, a receita é relativamente simples: encontrar o equilíbrio entre ataque e defesa. Ao longo da Série B, o Ceará enfrentou dificuldades para alcançar esse meio-termo entre os dois setores.

Enquanto o ataque se destacava pela eficiência e pelos gols marcados, a defesa apresentava problemas graves, a ponto de ser uma das piores do torneio — mesmo com o setor ofensivo sendo o melhor. Essa situação, no entanto, mudou. Nos últimos nove jogos, o Vovô sofreu apenas seis gols.