Ceará lança uniforme inspirado no hip-hop em homenagem ao Dia da Consciência Negra

A nova camisa do Vovô começará a ser comercializada nesta sexta-feira, 15, a partir das 10 horas, nas lojas oficiais do clube

A camisa, de cor predominantemente preta, faz referência ao hip-hop no estado e tem como proposta uma modelagem oversized, que reflete o estilo musical homenageado.

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, comemorado no próximo dia 20, o Ceará lançou, nesta quinta-feira, 14, seu novo uniforme, produzido pela marca própria do clube.

Para o lançamento, o clube criou um fashion movie, com trilha sonora exclusiva assinada pelo DJ PL e pela dupla Lunática & 6utto. O vídeo também conta com a participação de dançarinos de street dance, reforçando a conexão com a cultura urbana.

A partir desta sexta-feira, 15, às 10 horas, a nova peça estará disponível nas lojas oficiais do Ceará, com preços que variam de R$ 259,90 (infantil) a R$ 299,90 (masculino).

Preços das camisas: