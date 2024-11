Após goleada, Ceará volta a ter o melhor ataque da Série B

A duas rodadas do fim do campeonato, o Alvinegro de Porangabuçu vive sua melhor temporada na Segundona em termos de bola na rede

Além do importante retorno ao G-4, a goleada do Ceará frente ao Botafogo-SP, na noite dessa terça-feira, 12, fez com que o time voltasse a ser o melhor ataque da Série B, com 58 gols marcados. Antes da partida, o Santos ocupava o posto com 56 tentos anotados.

A duas rodadas do fim do campeonato, o Alvinegro de Porangabuçu vive sua melhor temporada em termos de bola na rede. A última vez em que o clube havia atingido 58 gols na Segundona foi há exatamente dez anos, em 2014, quando terminou a temporada como 8º colocado, com 57 pontos.