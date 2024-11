Torcedores do Ceará têm ingressos cancelados por falha no sistema; clube promete solução

Torcida do Ceará tem feito a diferença para a equipe na Série B 2024 Crédito: Gledson Jorge / Ceará SC

Alguns torcedores do Ceará que adquiriram ingressos na plataforma digital “Vozão Tickets” para o confronto decisivo diante do América-MG, na próxima segunda-feira, 18, foram surpreendidos com uma mensagem informando que as compras haviam sido canceladas e que o valor seria reembolsado pelo clube em até 48 horas. A situação gerou reclamações e insatisfação entre os torcedores, já que a maioria não estava interessada no retorno financeiro, mas sim em poder assistir ao jogo na Arena Castelão. De acordo com apuração do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, a diretoria do clube viabilizará a ida dos alvinegros afetados ao estádio.

Pelo apelo do jogo, que pode marcar a volta do Ceará à Série A do Campeonato Brasileiro, a procura por ingressos foi intensa, e todos os lugares da arquibancada da Arena Castelão foram esgotados em menos de 24 horas. Segundo o Vovô, ocorreu um erro no sistema da plataforma digital de vendas, que acabou comercializando entradas para setores que já estavam sem espaço. Assim, diante do erro, o Ceará se comprometeu a resolver o problema, que será articulado com os prejudicados via e-mail – o endereço cadastrado na plataforma no momento da compra. Portanto, é importante estar atento à caixa de entrada do correio eletrônico para que a resolução do problema junto ao Vovô aconteça. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

“Comprei os ingressos ontem à tarde. Tinha muita gente na fila do shopping, então fui comprar online. Ainda havia ingressos disponíveis e fiz o pagamento. Tinha muita gente comentando ontem que o ingresso demorava para aparecer, mas que aparecia. Fiquei atualizando o site o tempo todo ontem e nada", relatou o torcedor Michel Oliveira ao Esportes O POVO. Quando estava no ônibus hoje de manhã vindo do trabalho, lembrei. Atualizei o site e estava lá: os dois ingressos cancelados. Fiquei triste demais com isso porque meu pai não consegue ir a um jogo desde o contra o Coritiba. Até pedi para ele tentar trocar a folga dele para segunda-feira para irmos ao jogo”, concluiu. Drubscky exalta torcida do Ceará e diz que apoio será "fundamental" contra o América-MG

O executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, exaltou a força da torcida alvinegra, que esgotou, em 24 horas, os ingressos de todos os setores da Arena Castelão para a decisiva partida contra o América-MG, a última do Vovô como mandante na Série B de 2024. Em conversa com o Esportes O POVO, o dirigente enfatizou que o apoio massivo será “fundamental” para a equipe.