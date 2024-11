No Castelão, Ceará pode ter quebra de recorde histórico de público na Série B

Torcida do Ceará no jogo Ceará x Operário, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Padrão tático, mudança de postura e oportunismo. Estes três fatores foram determinantes para a arrancada do Ceará na reta final da Série B. Mas há um outro, que não entra em campo, igualmente crucial: a torcida. Nos momentos mais complicados, os alvinegros criaram uma sinergia entre campo e arquibancada que vem gerando resultados positivos. No duelo da próxima segunda-feira, 18, às 21h45min, na Arena Castelão, contra o América-MG, pela penúltima rodada da Segundona, o Vovô pode garantir a vaga na Série A de 2025. E, para este jogo, a expectativa é ainda maior, já que pode carimbar o acesso. De acordo com a última parcial de público divulgada pelo clube, não há mais ingressos disponíveis, com as vendas esgotadas em menos de 24 horas.

Com isso, a previsão é de que o Ceará bata seu recorde de público na atual edição da Série B — e até mesmo na história do torneio. Até o momento, o topo da lista neste quesito na atual edição foi graças às 46.976 pessoas presentes na vitória por 2 a 1 sobre o Operário-PR, pela 25ª rodada, em 8 de setembro. Aliás, o Ceará detém nove dos dez maiores públicos da competição nacional.

Além de bater seus próprios recordes, o Ceará tem um "Clássico-Rei" de público a ser superado. O maior público de 2024 no Estado foi registrado no jogo entre Fortaleza e Boca Juniors-ARG, pela Copa Sul-Americana, no dia 25 de abril. A vitória tricolor por 4 a 2 foi assistida por 53.428 pessoas. O apoio da torcida alvinegra pode ser determinante para que o Vovô consiga alcançar o objetivo principal neste ano: o retorno à elite do futebol brasileiro. “Apesar do horário não ser o ideal, é um jogo especial. Esperamos que o torcedor invada novamente o Castelão e, quem sabe, possamos atingir a lotação máxima com o apoio total da nossa torcida”, enfatizou o técnico Léo Condé.