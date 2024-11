Drubscky exalta torcida do Ceará e diz que apoio será "fundamental" contra o América-MG

O executivo de futebol do Ceará , Lucas Drubscky, exaltou a força da torcida alvinegra, que praticamente esgotou, em 24 horas, os espaços de todos setores da Arena Castelão para a decisiva partida contra o América-MG, a última do Vovô como mandante na Série B de 2024. Em conversa com o Esportes O POVO , o dirigente enfatizou que o apoio massivo será “fundamental” para a equipe.

O duelo diante do Coelho pode marcar, com uma rodada de antecedência, o acesso do Alvinegro à Série A. Para isso, basta uma derrota do Sport, que encara a Ponte Preta em Campinas (SP), no sábado, 16, e uma vitória do Vovô, que joga na próxima segunda-feira, 18. Apesar da euforia dos torcedores pela possibilidade, Drubscky destacou que o elenco está “blindado”.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

“Na própria conversa de pós-jogo, no vestiário, isso foi passado para eles. Eles formam um grupo que nos dá uma tranquilidade muito grande em relação à maturidade. Eles sabem entender bem o contexto e ir para o jogo blindados de coisas externas, seja de coisas positivas ou negativas. Eles já demonstraram isso outras vezes neste ano. É justo o torcedor estar empolgado, e tem que estar mesmo, a equipe está correspondendo para isso. Mas é importante para nós, do clube, blindar isso para não atrapalhar o foco e a concentração”, concluiu.