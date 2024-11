Lisca projeta reencontro com o Ceará na Série B e relembra história no clube: "Tenho um busto"

Lisca, agora no América-MG, comandou o Ceará nas temporadas de 2015, 2018 e 2019 Crédito: Mourão Panda / Studio Panda / América MG

Quando entrar em campo diante do América-MG, na segunda-feira, 18, às 21h45min, na Arena Castelão, o Ceará verá um velho conhecimento no rival mineiro: Lisca. Atual técnico do Coelho, o comandante possui passagens pelo Vovô durante as temporadas de 2015, 2018 e 2019. O duelo pode garantir o acesso ao clube alvinegro, mas o escrete alviverde ainda possui chances, por mais que remotas, de retornar à Série A. Lisca falou sobre o jogo e destacou o reencontro com o Vovô, durante coletiva após vitória americana frente do Ituano, por 3 a 2, na última terça-feira, 12.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Vamos ver se a gente se ajuda e faz um grande jogo contra o Ceará na segunda-feira. Um jogo às 21h45min, que o Brasil inteiro vai ver. Vai ser transmitido para o Nordeste todo que eu já to sabendo. Tem muita gente do Ceará me ligando, muito torcedor, né?, disse.

"O torcedor do Ceará, Sport, Goiás, Operário, me conhecem e sabem que quando eu estou no comando a luta vai ser até o final (...) Vamos fazer um grande jogo contra o Ceará", completou.

Passagem de Lisca no Ceará A relação Lisca e Ceará possui inúmeros ingredientes, entre dramas e festejos. A primeira aparição do técnico em solo cearense foi em 2015, quando chegou como última cartada da diretoria do Vovô para salvar o clube de um rebaixamento, que seria inédito na história alvinegra. A equipe passou praticamente todo o campeonato na zona de descenso e chegou a ter mais de 90% de cair. Os comandados de Lisca conseguiram uma arrancada lembrada até hoje pela torcida. No entanto, no estadual de 2016, os resultados não agradaram, a agremiação sequer passou às semifinais e o treinador foi demitido.