Luiz Otávio, do Ceará, passa por cirurgia após lesão no joelho e iniciará fisioterapia

Seguindo seu processo de recuperação , Luiz Otávio, zagueiro do Ceará , recebeu alta após passar por cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. O procedimento ocorreu na manhã da última quarta-feira, 13.

Em breve, o camisa 13 deve começar seu período de fisioterapia no Alvinegro de Porangabuçu. Luiz foi diagnosticado com uma ruptura completa no ligamento do joelho direito no último dia 28 de outubro.