Brasileirão Série B: assista aos melhores momentos de Botafogo-SP 1x4 Ceará

Alvinegro atropela Pantera em Ribeirão Preto (SP) com show do atacante Saulo Mineiro, em duelo pela 36ª rodada da Segundona, e retorna ao G-4 da competição

Com grande atuação do atacante Saulo Mineiro, que marcou três gols e deu uma assistência, o Ceará goleou o Botafogo-SP por 4 a 1, nesta terça-feira, 12, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado positivo leva o Vovô de volta ao G-4 da Segundona, ultrapassando o Sport.

Botafogo-SP 1x4 Ceará: veja os melhores momentos