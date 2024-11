Botafogo-SP x Ceará: Saulo tem noite mágica e leva Vovô ao G-4 da Série B

Na saída do intervalo, Saulo Mineiro, em entrevista, falou sobre o Ceará estar encarando o duelo frente ao Botafogo-SP com uma final. Parecia uma premunição do atacante, que foi extremamente decisivo na vitória do Vovô por 4 a 1, na noite desta terça-feira, 12, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

O jogador anotou três gols na partida e contribuiu com uma assistência para Erick Pulga. Gustavo Bochecha descontou. O resultado leva o time ao G-4 da Série B com 60 pontos, quarta colocação, dependendo apenas de si para retornar à Série A do Brasileiro. Na próxima rodada, recebe o América-MG, na segunda-feira, 18, às 21h45min.