Com semana livre, Ceará se reapresenta nesta quarta de olho no G-4 da Série B

Técnico Léo Condé no jogo Ceará x Operário, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Após vencer o Avaí no último domingo, 3, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, e ver o Sport, um de seus rivais diretos na luta pelo acesso, ser derrotado pelo Operário-PR no dia seguinte, o elenco do Ceará tem a reapresentação marcada para esta quarta-feira, 6. Os jogadores ganharam dois dias de folga e terão uma semana para se preparar visando mais um jogo decisivo, desta vez diante do Botafogo-SP, com uma nova oportunidade de entrar no G-4. Com o tropeço do clube pernambucano, que tem 59 pontos, o Vovô terminará a 35ª rodada a dois pontos de distância da zona de acesso. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nesta terça-feira, 5, o Alvinegro ainda aguarda o resultado do confronto entre Mirassol e Coritiba, que se enfrentam às 21h30min, na casa do time paulista. Uma derrota do Leão caipira deixaria o cenário favorável ao Alvinegro, que pode ter duas oportunidades de figurar entre os quatro melhores caso faça a sua parte e vença o Botafogo-SP: um empate ou derrota do Sport, ou as mesmas condições para o Mirassol.

Atualmente, o Vovô figura na quinta colocação, dois pontos atrás do time pernambucano e do paulista, sendo o grande perseguidor dos clubes que detém posições de acesso. Contudo, mesmo atrás na pontuação, o Ceará pode ter a vantagem no principal critério de desempate, caso consiga igualar seus rivais diretos, posto que uma vitória da equipe do Porangabuçu, seguida de um tropeço dos adversários, deixaria o time com mais vitórias. A semana livre será importante para Léo Condé analisar pontos a potencializar no seu plantel, além de resolver questões que podem deixar a vida do Ceará mais difícil na 36ª rodada. O primeiro problema está no meio de campo: Lourenço está fora. Peça importante da onzena alvinegra tida como titular por um comandante que gosta de dar sequência aos seus jogadores, o volante foi suspenso por completar a sequência de três cartões amarelos.