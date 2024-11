Lourenço recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Ceará contra Botafogo-SP

O técnico Léo Condé terá um desfalque importante na próxima partida do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo-SP, na terça-feira, 12, às 21h30min. O meio-campista Lourenço recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Avaí e cumprirá suspensão automática contra a equipe paulista.

Titular no setor de meio-campo do Vovô, o camisa 97 tem sido peça-chave para Léo Condé, fazendo uma função importante como segundo volante e ajudando na saída de bola da equipe, além de ser um dos principais nomes para a bola parada do Alvinegro.