Torcedor do Ceará é preso por suspeita de utilizar cartão de sócio com nome de outra pessoa

Um torcedor do Ceará foi preso em flagrante no último domingo, 3, por suspeita de utilizar um cartão de sócio-torcedor com nome de outra pessoa na Arena Castelão. O episódio ocorreu antes da partida entre o Alvinegro e Avaí, pela 35ª rodada da Série B.

Na ocasião, o homem tentou adentrar no estádio utilizando um cartão que não continha seu nome e, por isso, foi levado pelas autoridades ao 13º Distrito Policial. Lá, foi constatado o crime do artigo 171 e, posteriormente, o torcedor foi liberado.