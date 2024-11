Léo Condé destaca atuação do Ceará em casa e enaltece apoio da torcida: "Sinergia boa"

“Conseguirmos sete vitórias seguidas em casa é motivo de orgulho. Nós conseguimos criar uma sinergia muito boa do time com a torcida. Sabemos que tem particularidades no jogo, às vezes fazemos o gol rápido e às vezes demora mais, mas a torcida sempre está junto, mesmo nos momentos de adversidade, como foi no primeiro tempo, quando ficamos ansiosos e tomamos algumas decisões erradas”, avaliou Condé.

O triunfo diante do Leão ampliou a sequência do Alvinegro para sete jogos de invencibilidade como mandante, feito também exaltado pelo treinador.

Com a importante vitória de 2 a 0 sobre o Ava í na noite deste domingo, 3, o Ceará continua vivo na disputa pelo acesso à Série A. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Léo Condé analisou o cenário do clube nesta reta final de competição e destacou o apoio da torcida alvinegra, que tem dado um show à parte nas arquibancadas.

“Falo muito para os jogadores que temos que fazer a nossa parte. Em jogos anteriores, nós sofríamos gols e a equipe se desestruturava, sentia bastante, e isso faz parte do futebol, temos que saber lidar com isso e trabalhar o aspecto ofensivo. Então tentamos formar uma equipe equilibrada”, enfatizou.

“A torcida não baixou a guarda e seguiu incentivando e apoiando a equipe. No segundo tempo, conseguimos fazer o gol rápido e tivemos o controle total do jogo. O torcedor veio junto e tem sido um fator muito importante nessa caminhada de resultados positivos em casa”, complementou o técnico.

Erick Pulga na artilharia

Ao abrir o placar do jogo marcando o primeiro gol, Erick Pulga se isolou na artilharia da Segundona, com 12 tentos anotados. A respeito da excelente temporada do camisa 16, Condé destacou o bom trabalho feito pelo atacante.

“Falar dele é chover no molhado. É um garoto que vem fazendo uma ótima temporada, um torcedor dentro de campo. Acho ele muito maduro para a idade que tem, ele não se empolga demais, mantém o foco e a concentração. Desde que cheguei, o nível dos treinos dele é quase sempre o mesmo e ele consegue transferir isso para dentro de campo. [...] É um jogador que terá um futuro brilhante dentro do futebol brasileiro. Tomara que ele possa terminar a temporada como artilheiro da competição”, disse Condé.

Agora, o próximo desafio do Vovô será fora de casa diante do Botafogo SP. As equipe se enfrentam na próxima terça-feira, 12, às 21h30min, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).