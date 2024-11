Mugni entra no segundo tempo e muda o jogo para o Ceará com gol e assistência

Com 40 partidas no ano, esta foi apenas a terceira vez que Lucas Mugni balançou as redes. Todavia, foi sua 10ª contribuição a gols

A vitória do Ceará por 2 a 0, diante do Avaí, neste domingo, 3, na Arena Castelão, tem nome e sobrenome: Lucas Mugni. O argentino, que começou a partida como opção, saiu do banco de reservas para mudar a história do jogo.

Desde que pisou no gramado do Gigante do Boa Vista, o camisa 10 já dava indícios que teria uma noite positiva, visto que seu primeiro lance foi um bom passe para Pulga, que por pouco, abriu o placar.