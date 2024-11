Pulga marca de novo e se isola na artilharia da Série B com 12 gols

Agora com 12 gols assinalados na competição, Erick Pulga deixa para trás Caio Dantas, com quem dividia o topo da artilharia

Principal nome do ataque do Ceará na temporada 2024, o atacante Erick Pulga marcou o seu 12º gol no Campeonato Brasileiro Série B diante do Avaí, neste domingo, 3, na Arena Castelão, e se isolou na artilharia do certame.

O tento foi importante para abrir o placar e colocar o Vovô na frente do marcador em um jogo importantíssimo para as pretensões do Alvinegro de Porangabuçu nesta reta final de torneio.

Agora com 12 gols assinalados na competição, Erick Pulga deixa para trás Caio Dantas, com quem dividia o topo da artilharia e que passou em branco na derrota por 1 a 0 do Guarani para o Goiás, no sábado, 2.