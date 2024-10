Saulo relembra deslumbre de João Pedro com torcida do Ceará: "Que loucura é isso"

O jovem defensor do Vovô se impressionou com a festa e o apoio dos alvinegros antes do duelo contra o Paysandu, no último final de semana, quando mais de 40 mil pessoas encheram o Castelão

Dono da maior média de público da Série B, a torcida do Ceará tem sido o principal protagonista na campanha do clube em busca do acesso à elite nacional. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 29, o atacante Saulo Mineiro falou sobre o papel fundamental dos alvinegros na arquibancada e do impacto nos jogadores mais jovens do elenco.

O camisa 73 do Ceará relembrou que o zagueiro João Pedro ficou impressionado com o apoio da torcida momentos antes do início do confronto diante do Paysandu, no último final de semana, quando mais de 40 mil alvinegros encheram o Castelão para acompanhar a vitória do Vovô por 2 a 1.

“É incrível como a torcida do Ceará é. Não é qualquer torcida que coloca 40 mil dentro de um estádio. Para nós, isso é maravilhoso. Eu sempre falo que a torcida alvinegra é o nosso 12º jogador. No jogo (contra o Paysandu), quando saudamos a Cearamor no início do jogo, o João Pedro olhou para mim e disse: ‘que loucura é isso’. Isso é o Ceará”, contou.