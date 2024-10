Com 40 mil torcedores, Ceará x Paysandu registra terceiro maior público da Série B 2024

A vitória do Ceará por 2 a 1 diante do Paysandu neste sábado, 26, na Arena Castelão, registrou o terceiro maior público da Série B 2024. Ao todo, 40.567 torcedores compareceram ao Gigante da Boa Vista e viram o Vovô bater o Papão para seguir vivo na luta pelo acesso.

Na briga por uma vaga na elite do futebol nacional, o Alvinegro de Porangabuçu ainda mandará mais dois jogos em casa antes do fim da Série B. O próximo será no domingo, 3 de novembro, contra o Avaí. Depois, recebe o América-MG no dia 17, em partida da penúltima rodada.



Confira os 10 maiores públicos da Série B 2024: