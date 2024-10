Condé exalta papel da torcida do Ceará na busca por acesso: "Um grande espetáculo"

Mais de 40 mil torcedores estiveram presentes na vitória do Ceará por 2 a 1, diante do Paysandu-PA, neste último sábado, 26. A alta presença da torcida alvinegra no triunfo do Vovô foi elogiada e exaltada pelo técnico Léo Condé, em entrevista coletiva pós-jogo.

"Mais uma vez, um grande show, um grande espetáculo da nossa torcida, que vem fazendo isso cada vez mais a cada rodada, incentivando a equipe, fazendo uma bonita festa. A gente fica muito feliz de estar conduzindo bem essa parceria do time com a torcida", disse o comandante.