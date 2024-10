Na luta pelo acesso, Ceará chega a 6 vitórias consecutivas como mandante

O Ceará venceu o Paysandu neste sábado, 26, na Arena Castelão e manteve vivo o sonho pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Diante do Papão, em jogo da 34ª rodada da Segundona, o Vovô registrou seu sexto triunfo consecutivo atuando em casa na competição nacional.

Na briga por uma vaga na elite do futebol nacional, o Alvinegro de Porangabuçu ainda mandará mais dois jogos em casa antes do fim da Série B. O próximo, inclusive, já será no domingo, 3 de novembro, contra o Avaí. Depois, recebe o América-MG no dia 17, em partida da penúltima rodada.

Sequência de vitórias do Ceará em casa: