Erick Pulga volta a marcar e se lança ao topo da artilharia da Série B

O atacante Erick Pulga voltou a marcar com a camisa do Ceará na noite deste sábado, 26, na Arena Castelão, na vitória por 2 a 1 do Alvinegro sobre o Paysandu, em partida válida 34ª rodada da Série B.

Com o tento, o camisa 11 do Vovô agora divide o topo da artilharia da Série B, com 11 gols, assim como Caio Dantas, do Guarani. O gol marcado também lançou Pulga à artilharia isolada do Alvinegro de Porangabuçu na Segundona, deixando Aylon como vice-artilheiro, com 10 tentos assinalados.

Apesar das boas atuações recentes, Pulga vivia uma série de gols perdidos nos últimos jogos. O tento anterior ao de hoje havia sido marcado há três rodadas, na derrota contra o Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro, em Pernambuco.