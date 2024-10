Ceará recebe o Paysandu no Castelão para tentar seguir vivo pelo acesso

Saulo Mineiro volta a ser titular no ataque do Vovô Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

Almejando seguir vivo na briga pelo acesso à Série A, o Ceará dá início à sequência de cinco jogos decisivos e recebe o Paysandu neste sábado, 26, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 34ª rodada da Série B. No duelo, o time alvinegro precisa somar três pontos para não se distanciar ainda mais da zona de classificação à elite do futebol brasileiro. Atualmente, a diferença de pontos do Vovô para o quarto colocado, Mirassol, é de cinco pontos — a equipe paulista, inclusive, joga no mesmo horário, diante da Ponte Preta. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 65 pontos garantem 99% de chances de vaga na Série A do ano que vem. Neste cenário, portanto, o Ceará teria que obter mais 14 pontos — número que não é possível pela quantidade de jogos, obrigando o Alvinegro a fazer 15.

"Os resultados não ajudaram, mas independentemente do que acontecesse em Santos, estaríamos vivos no campeonato, como estamos. Temos cinco finais, cinco decisões. O nível lá em cima aumentou, agora vamos ter que vencer os cinco. Estamos concentrados, temos dois jogos em casa para começar essa recuperação. Temos que fazer nosso dever de casa", disse o atacante Aylon, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 25, em Porangabuçu. Para o confronto, a equipe comandada por Léo Condé deve ir a campo com força máxima. As únicas dúvidas são na defesa e no meio-campo. Na zaga, a incógnita é a escolha do companheiro de David Ricardo. Nos últimos jogos, João Pedro tem sido escolhido no lugar de Matheus Felipe, que era titular absoluto com o treinador. No meio, De Lucca e Richardson disputam posição. O primeiro esteve na onzena inicial nas partidas mais recentes, mas vem sofrendo críticas por parte da torcida.

O Paysandu, por sua vez, chega para o duelo tendo dois desfalques confirmados: os volantes Netinho e Matheus Trindade, que cumprirão suspensão. Ainda existe a dúvida se Nicolas, ex-atacante do Ceará e que hoje defende o Papão, será titular. Em baixa, o jogador acumula 12 partidas sem marcar pelo clube. A tendência é de casa cheia para o confronto entre cearenses e paraenses. Na última parcial divulgada pelo clube, nesta sexta, mais de 37 mil torcedores já tinham confirmado presença na partida que deve definir o futuro do Vovô na competição nacional. "A gente sabe da dificuldade do jogo. O Paysandu tem um bom time e tem suas pretensões no campeonato, mas em relação a gente, sempre que fomos pressionados, demos resposta positiva. A gente tem essa responsabilidade de vencer no sábado. Contamos com o apoio da torcida, eles são fundamentais", comentou Aylon.