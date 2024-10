Melhor ataque da Série B, Ceará passa em branco numa partida após 3 meses

Após mais de três meses, o Ceará passou em branco numa partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Na derrota por 1 a 0, nesta terça-feira, 22, diante do Santos, na Vila Viva Sorte, o Alvinegro, que tem o melhor ataque da competição, não conseguiu furar o bloqueio adversário.

A última vez que o Vovô havia ficado sem balançar as redes foi justamente contra o time paulista, no confronto do primeiro turno, em 5 de julho. O placar foi o mesmo: 1 a 0 para o Peixe.