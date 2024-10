Ceará vence Ituano de virada por 2 a 1 e segue na cola do G-4 da Série B

Ceará enfrentou o Ituano, em São Paulo, neste sábado, 19 de outubro, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará conseguiu uma importante virada sobre o Ituano na 32ª rodada da Série B. Com o resultado, o Alvinegro segue na cola do G-4, mantendo apenas dois pontos de diferença. O Vovô foi para o intervalo do jogo perdendo por 1 a 0, neste sábado, 19, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), mas conseguiu reverter a situação para 2 a 1, com grande influência de Lucas Rian, que saiu do banco e participou dos dois lances de gol. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O tento do clube paulista foi anotado por Thonny Anderson, ainda na primeira etapa, aos 13 minutos. O Vovô, que não vencia fora de casa há dois meses, virou o jogo com Aylon – após rebote – e Lucas Rian, que acertou um belo chute de fora da área no ângulo do goleiro adversário. Agora, o time de Léo Condé enfrentará mais um duro desafio fora de casa. Na terça-feira, 22, jogará contra o líder Santos, na Vila Belmiro.

O JOGO - Ituano x Ceará No duelo entre o melhor ataque e a pior defesa da competição, o cenário parecia simples de imaginar. A partida até começou como previsto: o Ceará tinha o domínio da bola, tomando as ações do jogo e registrando a primeira grande chance. Contudo, freava em um dia pouco inspirado do setor ofensivo e na dificuldade em acelerar as jogadas. A chance alvinegra que poderia ter mudado o rumo da partida e gerado maior tranquilidade ao time de Léo Condé veio logo aos três minutos, em um raro momento em que o Vovô conseguiu subir bem as linhas de marcação e roubou a bola próximo ao gol adversário, mas Saulo Mineiro atrasou muito a finalização e chutou fraco nas mãos do goleiro. O ofensivo recebeu, ainda nos primeiros 45 minutos, dois bons cruzamentos, mas também não estava com a pontaria em dia na bola aérea. O lado esquerdo do Ceará, que vem sendo um ponto forte nos últimos jogos, especialmente quando Matheus Bahia, Erick Pulga e Lucas Mugni estão em campo, se apresentava muito distante de sua sintonia recente. O camisa 10 argentino se movimentou bastante durante o primeiro tempo, mas errou muitos passes e criou pouco, sendo substituído no intervalo.

Por sua vez, o Ituano se defendia com cuidado, mas tinha um direcionamento claro quando recuperava a bola. A intenção era deixar o ponta Leozinho em situações de jogada individual pelo lado esquerdo. Nessa estratégia, o lateral Matheus Bahia até dificultou a vida do time paulista, indo bem defensivamente. O clube de Itu tinha dificuldades de entrar na área. Por isso, não desperdiçava qualquer chance de tentar arrematar de fora dela. Ainda assim, na primeira vez que conseguiu entrar na área alvinegra, o Ituano abriu o placar. Em bola alçada na área, o zagueiro João Pedro, que fazia seu terceiro jogo pelo Ceará, cortou mal e a bola sobrou no pé de Thonny Anderson, que balançou as redes. Depois do tento, o Ceará seguiu com a bola, mantendo a dificuldade em criar chances claras, apostando mais nas bolas aéreas. A melhor chance, todavia, veio em um chute do volante Lourenço, que acertou o travessão com grande potência.

Com o revés no placar, Condé tentou povoar seu ataque na segunda etapa. Com a entrada de Lucas Rian, Aylon virou um segundo atacante, fazendo dupla com Saulo Mineiro, agora fixo no setor central, diferente da primeira etapa, quando revezava entre o meio e a esquerda com o camisa 11. Em contrapartida, o Ituano fazia bem sua defesa de meta, preenchendo bem as duas últimas linhas. Assim, a mudança de Condé não surtiu efeito, mudando pouco o panorama ofensivo do Vovô no duelo. No ataque, o clube paulita seguiu aproveitando as oportunidades para finalizar de média e longa distância. As principais chances do apático Ceará até a metade dos 45 minutos finais, foram com Erick Pulga, mas sem chegar a finalizar a gol. Com o Ceará se lançando mais ao ataque, o Ituano voltou a explorar o lado direto com Leozinho, que encaixou dribles na zaga alvinegra e sofreu faltas perigosas próximas à área do time cearense. A boa partida do goleiro Bruno Ferreira impediu que o Ceará sofresse o segundo tento.