Lucas Rian faz primeiro gol pelo Ceará e é decisivo em vitória sobre o Ituano

O atacante Lucas Rian, de 24 anos, entrou no segundo tempo e se tornou um dos heróis da vitória do Ceará sobre o Ituano por 2 a 1, na 32ª rodada da Série B. Ao substituir Saulo Mineiro, o jogador mostrou sua habilidade e determinação, anotando seu primeiro gol com a camisa do Vovô e participando ativamente da virada que manteve o time na luta pelo G-4 da competição.

Lucas Rian, que pertence ao Matsumoto Yamaga, do Japão, foi essencial para a recuperação da equipe, que estava perdendo por 1 a 0 no intervalo. Em seus 45 minutos em campo, o atacante teve bom desempenho, realizando duas finalizações no gol, duas para fora e um chute que beijou a trave.

Desde sua estreia em julho, Rian já atuou em 13 partidas pelo Ceará, acumulando uma assistência e agora, um gol importante em sua trajetória no clube. Antes de se juntar ao Ceará, ele também teve passagem pelo Confiança, onde marcou seis gols em 20 partidas.