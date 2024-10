Léo Condé exalta força do Ceará e projeta confronto contra o líder Santos

Após a importante vitória do Ceará por 2 a 1 sobre o Ituano, fora de casa, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador Léo Condé concedeu entrevista coletiva destacando o desempenho do time e já mirando o próximo confronto, contra o líder Santos, na Vila Belmiro. Condé reconheceu a qualidade do adversário, mas ressaltou a força e a tradição do alvinegro cearense.

"A vitória foi um resultado expressivo. É sempre difícil jogar contra o Ituano, mesmo eles estando em uma situação ruim na competição. Conseguimos uma boa vitória que nos coloca em condições de brigar por coisas grandes", comentou o treinador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O resultado foi conquistado após uma virada no segundo tempo, com destaque para Lucas Rian, que entrou no intervalo e foi decisivo ao participar dos dois gols do Ceará. Aylon e o próprio Lucas Rian balançaram as redes, garantindo os três pontos que mantêm o Ceará próximo do G-4.