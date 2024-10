Richardson se envolve em acidente de trânsito com viatura policial

O volante Richardson, do Ceará, envolveu-se em um acidente de trânsito na noite da última terça-feira, 15, no arredores do bairro Alto da Balança, em Fortaleza. Após imagens do momento terem viralizado nas redes sociais, o clube esclareceu a situação.



Segundo informações do Alvinegro, o veículo do jogador sofreu uma leve colisão com uma viatura policial que estava em operação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após o ocorrido, Richardson permaneceu para aguardar a perícia e realizar os procedimentos para acionar o seguro. A situação não deixou feridos.