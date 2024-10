Luiz Otávio recorda acesso pelo Ceará e avalia cenário atual: "Sempre fomos postulantes"

O Vovô está na 6ª posição do campeonato com 48 pontos conquistados. A distância para o Mirassol é de apenas dois, uma vez que a agremiação paulista tem 50 e abre o G-4 do certame nacional

No elenco atual do Ceará, dois jogadores já obtiveram acesso com a camisa do clube: o volante Richardson e o zagueiro Luiz Otávio. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 15, o defensor relembrou o ano de 2017 e fez um paralelo com o cenário atual.

"Eu já vivi isso (acesso). Foi um ano que estávamos numa situação diferente. Nessa altura, nós já estávamos dentro do G-4, agora é uma situação que temos que buscar entrar. Muito se fala em entrar no momento certo, mas temos que buscar alcançar essa posição enquanto estiver chance", comentou o camisa 13 do Alvinegro de Porangabuçu.