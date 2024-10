Ceará tem segunda melhor campanha nas últimas dez rodadas da Série B

Com 19 pontos conquistados nos últimos dez jogos, o Vovô protagoniza a segunda melhor campanha do recente recorte da Série B

Na reta final da Série B, o Ceará tem apresentado um desempenho constante na luta pelo sonhado acesso à primeira divisão, prova disso é que o Vovô é dono da segunda melhor campanha da Segundona no recorte das últimas dez rodadas.



Desde o jogo contra o CRB, pela 22ª rodada do certame, o time de Léo Condé acumulou seis vitórias, três derrotas e um empate, atingindo 63% de aproveitamento com 19 pontos somados. A campanha do Alvinegro de Porangabuçu fica atrás somente da sequência do Sport, que, com um jogo a menos, alcançou melhores resultados que o Vovô, tendo um empate a mais.