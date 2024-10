Ex-Ceará, volante Pedro Naressi faz sucesso na Bulgária e chega aos 100 jogos

O volante Pedro Naressi, que defendeu a camisa do Ceará entre as temporadas de 2020 e 2021, vem marcando seu nome no futebol búlgaro. Atleta do Ludogorets, umas principais equipes do país europeu, o meia atingiu recentemente a marca de 100 jogos defendendo a camisa das Águias — forma como o clube é conhecido.

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o meio-campista comentou sobre as conquistas na Europa, o momento em alta na carreira e a passagem pelo Ceará. "Eu fico muito feliz, porque é o primeiro clube que eu atinjo essa marca. Cem jogos é muita coisa, precisa ter uma regularidade e isso difere do Brasil, onde é mais qualidade e mais jogador para brigar por posição", afirmou.

"Eu consegui me adaptar rápido, especialmente por conta do Rick, nós já tínhamos uma amizade no Ceará, ele já estava há seis meses aqui", complementou o atleta, citando outro ex-jogador do Alvinegro de Porangabuçu. Eles atuaram juntos no Vovô.