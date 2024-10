Com edema no joelho, Matheus Felipe desfalca o Ceará contra a Ponte Preta

O zagueiro Matheus Felipe será desfalque do Ceará para o duelo deste sábado, 12, logo mais, às 17 horas, contra a Ponte Preta-SP, na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor está com um edema no joelho no direito.

O atleta era cotado para ser titular no confronto contra a Macaca, ao lado de David Ricardo. No entanto, a contusão acaba tirando o jogador de combate. O tempo de recuperação ainda não foi divulgado pelo Vovô.