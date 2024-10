Ceará promove ação no Dia das Crianças e alerta sobre uso excessivo de telas

O objetivo do Alvinegro de Porangabuçu era demonstrar como as pessoas acabam deixando de usufruir de uma experiência por estarem distraídas com aparelhos eletrônicos

Depois do hino, os jogadores do Vovô pousarem para a foto oficial do duelo, segurando uma faixa que dizia: "Atenção, pais: Menos telas, mais esportes". O momento foi todo transmitido no telão do Gigante da Boa Vista.