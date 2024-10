Após vitória Castelão, Ceará encara sequência decisiva de dois jogos fora de casa

Após a importante vitória sobre a Ponte Preta neste sábado, 12, na Arena Castelão, o Ceará terá uma semana de intervalo antes de dar continuidade na disputa da Série B do Campeonato Brasileiros. Os próximos dois jogos do Vovô serão fora de casa e com clima de decisão.



A sequência do Alvinegro longe da capital cearense acontecerá contra dois rivais de São Paulo. O primeiro duelo será contra o Ituano, no próximo sábado, 19, no estádio Novelli Júnior, enquanto o segundo embate será diante do Santos, três dias depois, na Vila Belmiro.