Com aval da CBF e liminar, Ceará estampará marca da Esportes da Sorte contra a Ponte

O Alvinegro de Porangabuçu se reuniu com a cúpula da empresa e acredita ter garantias suficientes para poder entrar em campo estampando o patrocínio. Além disso, a CBF entende que os clubes podem usar o nome da empresa por estar na lista estadual de bets autorizadas pelo Ministério da Fazendo. O Vovô, por sinal, possui um documento com o aval da entidade.

A suspensão da liberação nacional da operação das bets credenciadas na Loterj, emitida em liminar pelo Tribunal Regional federal da 1ª Região (TRF-1), atendendo à solicitação do Governo Federal, que ocorreu no último sábado, 5, preocupava o clube, que preferiu agir de forma cautelosa.

Ademais, existe uma nova liminar sobre o caso favorável à autorização da Esporte da Sorte por meio da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj). Na lista divulgada pelo Governo Federal, o grupo está autorizada a atuar a nível estadual — no caso, Rio de Janeiro.

Assim, a diretoria alvinegra marcou uma reunião decisiva com sua patrocinadora master, visando bater o martelo sobre a manutenção ou não da marca nos próximos jogos, como o deste sábado, 12.

A decisão do TRF proíbe que casas de apostas autorizadas pelo Estado do Rio de Janeiro possam operar nacionalmente. A Loterj, por sua vez, contesta a interpretação e diz que a liminar terá efeito nulo, dizendo em nota: "A Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) informa que a recente decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) em nada altera suas operações ou as de suas credenciadas".

O documento emitido pela CBF aos clubes, que defende o mesmo ponto da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, se apoia no artigo 35-A da Lei 13.756, de 2018, para justificar a invalidação da liminar, fazendo também uma menção ao artigo 114 do Regulamento Geral de Competições (RGC) – este que permite a publicidade relativa às bets, inclusive nas camisas, conforme o cumprimento da Lei das Apostas Esportivas.