Série B: Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra a Ponte Preta

O Ceará anunciou na noite desta terça-feira, 8, a venda de ingressos para o jogo contra a Ponte Preta. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 12, às 17 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela 31ª rodada da Série B.

Pela internet, as vendas ocorrem no site Vozão Tickets, enquanto presencial os ingressos podem ser adquiridos na loja da sede e nas unidades dos seguintes shoppings: Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.

Confira os valores de ingressos para Ceará x Ponte Preta:

Inferior Sul: R$ 30,00 (inteira)/R$ 15,00 (meia)

Inferior Norte: R$ 30,00 (inteira)/R$ 15,00 (meia)

Superior Norte: R$ 30,00 (inteira)/R$ 15,00 (meia)

Superior Central: R$ 30,00 (inteira)/R$ 15,00 (meia)

Inferior Central: R$ 80,00 (inteira)/R$ 40,00 (meia)

Premium: R$ 250,00 (inteira)/R$ 125,00 (meia)





Adversário desfalcado

Para a partida diante do Ceará, a Ponte Preta terá que superar as ausências de Matheus Silva, que foi expulso no confronto contra o Botafogo-SP, e Castro, que se lesionou no mesmo duelo.

O zagueiro Matheus Silva vai cumprir suspensão automática após levar dois cartões amarelos no duelo anterior. O defensor de 29 anos é um dos titulares da equipe campineira, tendo atuado em 24 partidas no ano, recebendo 11 cartões amarelos ao todo.