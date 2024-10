Erick Pulga, do Ceará, chega a dez gols e assume artilharia isolada da Série B

O ofensivo anotou o tento do Ceará na derrota, por 2 a 1, para o Sport na Ilha do Retiro

O confronto nordestino aconteceu na Ilha do Retiro, em Pernambuco, e foi encerrado em 2 a 1 para o Leão da Ilha. Os gols do Sport foram marcados por Christian Barletta – ex-Ceará –, que abriu o placar, e Welligton Silva, já na segunda etapa. O tento anotado por Pulga marcava o empate do Ceará naquela altura do jogo, mas o Vovô deixou o resultado escapar nos acréscimos.

Mesmo com a derrota do Ceará para o Sport na noite desta segunda-feira, 7, o atacante Erick Pulga voltou a ser um personagem. Desta vez, o atacante balançou a rede adversária e chegou a 10 gols na Série B, assumindo a artilharia isolada da competição.

Na artilharia, o camisa 16 estava empatado com seu companheiro de equipe, Aylon, e com os atacantes Anselmo Ramon (CRB) e Caio Dantas (Guarani). A produtividade ofensiva, para além dos gols, também é evidenciada nos números de Pulga, que figura como o terceiro nas estatísticas de finalizações na competição (2,7 por partida), dribles certos por jogo (1,4) e grandes chances criadas (5 por jogo). Destaque pela objetividade, também é o atleta que mais sofreu pênaltis no campeonato (3).

Os números em destaque são do site Sofascore

Na partida desta terça-feira, 7, Pulga poderia ter marcado duas vezes, mas desperdiçou uma chance frente à frente com o goleiro, quando o duelo ainda estava com o placar zerado. A alta produtividade coloca Pulga, também, nesse recorte negativo de jogadores com mais chances claras perdidas no torneio (5), na quinta colocação.