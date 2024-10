Ceará chega ao quarto jogo seguido sem vitória como visitante na Série B

O último triunfo registrado pelo Vovô no certame nacional aconteceu no dia 21 de agosto, contra o CRB-AL, pela 22ª rodada

A derrota diante do Sport ampliou a sequência sem vitórias do Ceará como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro para quatro partidas. O último triunfo registrado pelo Vovô no certame nacional aconteceu no dia 21 de agosto, contra o CRB-AL, pela 22ª rodada.

Desde então, o Alvinegro de Porangabuçu entrou em campo em quatro oportunidades longe da capital cearense, com um empate — contra o Amazonas — e três derrotas — consecutivas, para Chapecoense, Coritiba e Sport — registradas.

O desempenho como visitante, inclusive, segue sendo o principal adversário do Ceará na competição nacional. Em 15 partidas, o Vovô conquistou apenas três vitórias. O aproveitamento é de 26,6%, com a equipe cearense registrando apenas a 9ª melhor campanha.