Ceará vê distância para o G-4 aumentar para cinco pontos com derrota para o Sport

O Ceará sofreu uma derrota duríssima na Série B do Campeonato Brasileiro e viu a distância para o G-4 aumentar para cinco pontos. Contra o Sport, na Ilha do Retiro, nesta segunda-feira, 7, o Alvinegro de Porangabuçu perdeu por 2 a 1, sofrendo o gol do revés nos acréscimos, e estacionou nos 45 pontos, caindo para a 7ª colocação.

A derrota impediu o Vovô de retornar à zona de acesso após 21 rodadas. Se vencesse o Sport, alcançaria os 48 pontos e superaria o Leão da Ilha na classificação. Além de não conseguir o resultado positivo, o Ceará viu os concorrentes diretos ao G-4 triunfarem, como o Mirassol e o América-MG, além, claro, do Rubro-Negro do Recife.

O time cearense iniciou a rodada a dois pontos do Mirassol, ocupando a 6ª colocação. No entanto, a vitória do América-MG fez a equipe cair uma posição. Os resultados positivos conquistados pelo Leão Mirassolense e de Pernambucano ampliaram a distância para o G-4.