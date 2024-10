Brasileirão Série B: assista aos melhores momentos de Sport 2x1 Ceará

Sport e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira, 7, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), e fizeram duelo movimentado pela 30ª rodada da Série B. O Rubro-Negro levou a melhor e bateu o Vovô por 2 a 1, com gols de Barletta e Wellington Silva, enquanto Erick Pulga descontou para o Alvinegro.

Com a derrota no confronto direto, o time de Porangabuçu fica na sétima posição, com 45 pontos, a cinco do G-4. O Leão da Ilha, por sua vez, chega aos 50 e sobe para o terceiro lugar, ultrapassando o Mirassol, quarto colocado.

Sport 2x1 Ceará: veja melhores momentos