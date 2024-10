Após derrota para o Sport, Condé avalia Ceará na briga por acesso: "Difícil, mas não impossível"

Mesmo com o cenário desfavorável após o revés, Condé se mantém positivo acerca do acesso do Vovô à Série A

Com a derrota para o Sport na Ilha do Retiro, o Ceará volta a se afastar do G-4, ficando a cinco pontos de distância da zona de acesso. Após a partida, o técnico Léo Condé avaliou o desempenho do time alvinegro e se mostrou satisfeito com a partida, apesar do resultado. Mesmo com o cenário desfavorável após o revés, Condé se mantém positivo acerca do acesso do Vovô à Série A.



“Conversei com os jogadores após a partida e tem muito campeonato pela frente ainda. A Série B tem essa característica, ela se define nas oito rodadas finais e eu acredito que chegamos a esse momento em condições de brigar”, disse Condé.

Analisando o duelo, o comandante não deixou de exaltar a boa performance do elenco alvinegro na casa do adversário. Com maior posse de bola e pressão no primeiro tempo, o Ceará se sobressaiu na segunda metade da primeira etapa.